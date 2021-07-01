В Набережных Челнах загорелись пластиковые отходы в промзоне
В Набережных Челнах в промзоне сегодня днем загорелись пластиковые отходы. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Отходы загорелись на открытой площадке частной организации ООО «Полимер кварц», уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Угрозы распространения огня нет. Площадь пожара устанавливается.
На место происшествия выехал прокурор города Дмитрий Ерпелев. По факту пожара организована проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами, сообщил представитель надзорного ведомства.
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