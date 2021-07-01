Рулить казанской молодежью поручили блогеру-кальянщику Минтимеру Нугманову

В Казани выбрали главу комитета по делам детей и молодежи. Им стал блогер Минтимер Нугманов, сообщается в Telegram-канале мэрии столицы РТ.

Он предложил концепцию амбассадоров комитета, которые выбирались бы среди популярных у молодежи личностей. Но при этом Нугманов подчеркнул, что на роль амбассадора могут подойти только люди с «близкими нам ценностями», поэтому, Моргенштерн, например, не может им стать.

Нугманов — известный в городе блогер, владелец сети кафе-кальянных «Наше место»., которые из-за пандемии коронавируса, неудачной локации и законодательства разорились.

В 2019 году принимал участие в популярном шоу «На ножах» с Константином Ивлевым на телеканале «Пятница». (Нугманов позже рассказал «Реальному времени» о съемках передачи и планах по развитию сети). Также Минтимер снимал пародию на скандальный клип Тимати и Гуфа «Москва». Ролик получил название «Казань» и по-своему повторил оригинал, получивший максимальное количество «дизлайков» в российском YouTube. В тексте песни обыгрываются обсуждаемые события и реалии татарстанской столицы, а также есть переделанные возмутившие всех строчки оригинальной песни: «не хожу на митинги — не пройти из-за заборов» и «хлопну бургер за здоровье Метшина». Помимо этого, Минтимер работает ведущим на «Эфире» и радиоведущим на «DFM Казань».

Всего в финальный этап конкурса на эту должностьглавы Комитета по делам молодежи вышли 6 участников, а подавали заявки 80 человек. Большинство претендентов были из Казани, причем многие из них приехали к нам учиться. Подавали заявки из Мурома, Хабаровска и даже из США.