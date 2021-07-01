Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора НИУ ВШЭ

Один из основателей НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, возглавлявший его на протяжении 28 лет, покинул пост ректора учебного заведения. Об этом пишет РБК.



Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ. Он сменит на этой должности другого основателя университета, 87-летнего Евгения Ясина, который попросил освободить его по состоянию здоровью. При этом Ясин станет почетным научным руководителем НИУ ВШЭ.

Фото: wikimedia.org

Свой уход с поста ректора Кузьминов объяснил тем, что «не хочет стареть на должности ректора». Среди руководителей ведущих университетов страны больше него на посту находятся только ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. 64-летний Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года, участвовал в работе над «Стратегией-2020» и другими реформами экономики и системы госуправления.



В мае этого года Кузьминов в интервью телеканалу РБК заявил, что многие представители российского среднего класса в период пандемии COVID-19 стали бедными в условиях отсутствия господдержки. Государства не поддерживало представителей среднего класса, это «дефект нашей политики», выразил мнение ректор.

Татьяна Леухина