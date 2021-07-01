В России ужесточили наказание за пьяную езду

В России ужесточается уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом состоянии. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом увеличиваются сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Теперь нарушителю будет грозить до трех лет вместо двух. Увеличился и размер штрафа за деяние: от 300 до 500 тысяч вместо 200—300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, повторно пойманным за рулем в нетрезвом состоянии грозят исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы — также на срок до трех лет. Также виновного лишат права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

В конце мая в СМИ появилась информация о том, что Минпромторг России прорабатывает с ГИБДД внесение изменений в правила дорожного движения, которые позволят устанавливать алкозамки на автомобили водителей, пойманных пьяными за рулем. Машины будут оборудованы таким устройством за счет нарушителя. Однако чуть позже МВД опровергло эти сообщения.

Татьяна Леухина