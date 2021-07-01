В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса

С 1 июля в Москве началась повторная вакцинация от коронавируса. Она проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», сказано на сайте мэра и правительства столицы.

Повторная вакцинация граждан от COVID-19 разрешена согласно методическим рекомендациям Минздрава России. Процедура доступна для горожан, которым полгода назад ввели первый компонент прививки от инфекции. Граждане могут выбрать для повторной прививки любую вакцину «Спутника» независимо от того, какую вводили им при первой вакцинации.

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» сообщили, что ревакцинация планируется по всей стране, однако подробностей о сроках и иных деталях проведения процедуры в республике у регионального министерства пока нет. В Минздраве РТ сообщат, как только появится информация.

Фото: realnoevremya.ru

В конце июня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. Он добавил, что власти ввели новые ограничения из-за этого. Собянин отметил, что увеличилось число записей на вакцинацию — до 86 тыс. в рабочие дни.

Маргарита Головатенко