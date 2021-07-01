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В Казани утвердили схему размещения пунктов проката электросамокатов

11:23, 01.07.2021
В Казани утвердили схему размещения пунктов проката электросамокатов
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов в городе.

Всего в городе появится 112 пунктов размещения электросамокатов примерно по 5 кв. метров.

Неделю назад в Казани приняли новые правила пользования электросамокатами. Чиновники требуют, чтобы скорость движения электросамокатов при движении на тротуарах автоматически ограничивалась до 10 км/ч, что меньше скорости бега человека. Кататься со скоростью 15 км/ч разрешено на велосипедных дорожках — их в городе всего 13. При этом движение на автомобильных дорогах запрещено.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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