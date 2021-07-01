Путин подписал закон об отмене штрафа за безбилетный проезд

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене административной ответственности за проезд в общественном транспорте без билета — статьи КоАП РФ 11.18 («Безбилетный проезд») и 11.19 («Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа») признаются утратившими силу.

Отмена административной ответственности за безбилетный проезд на федеральном уровне связана с тем, что в этом году в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» внесли поправки, наделяющие регионы РФ полномочиями по определению порядка подтверждения пассажирами оплаты проезда, провоза ручной клади и подтверждения права бесплатного, льготного проезда.

Власти регионов страны имеют право устанавливать ответственность за нарушение указанных норм в своих кодексах об административных правонарушениях. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

О том, что от Минтранса России поступило предложение признать статьи 11.18 и 11.19 КоАП РФ недействительными, позволив таким образом регионам устанавливать меры ответственности самостоятельно, стало известно еще в мае.

Татьяна Демина