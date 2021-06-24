Итоги дня: в Татарстане массовый мор пчел, жара не отступает, Краснодарский край закроют для невакцинированных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 24 июня.
- В Татарстане начался массовый мор пчел. Помимо Арска, случаи отравления фиксировали в Муслюмовском районе, в Тетюшах, в Мамадыше, в Пестрецах и в Буинске. Основная причина гибели пчел — использование аграриями пестицидов. «Жара сказывается, нелегкие дни идут, приходится обрабатывать определенные культуры определенными химикатами», — пояснил директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» Марат Миннебаев.
- По прогнозам синоптиков, в выходные и в начале следующей недели в Татарстане сохранится аномальная жара: днем ожидается от +30 до +36 градусов, ночью от +17 до +23. Местами пройдут грозовые дожди. Прогнозируются кратковременные усиления ветра при грозах до 15—20 м/с, локально возможны шквалы до 23 м/с и град. В Казани из-за жары уже ограничили движение большегрузного транспорта при температуре свыше +32 градусов.
- В России выявили более 16 тыс. мутаций коронавируса. По словам гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова, такому разнообразию вариантов вирусов может противостоять только повсеместная массовая вакцинация.
- Арбитражный суд Татарстана 22 июня принял иск о признании банкротом застройщика дома №83а на улице А. Кутуя (ЖК «Поколение») — ООО «Инвест-Строй Торг». Дом должны были сдать в декабре 2020 года, но его возведение остановилось на уровне десятого этажа. Права около 100 граждан были нарушены. В июле ЖК «Поколение» признают проблемным и включат в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану.
- В отношении директора «Инвест-Строй Торга» возбудили уголовное дело. Следствие считает, что подозреваемый вместе с другими лицами нарушил права участников долевого строительства и незаконно предоставил займы на сумму не менее 4,2 млн рублей из кассы компании как в свою пользу, так и другим лицам. В результате финансовое состояние застройщика ухудшилось, что привело к невозможности исполнения договоров.
- Египет разрешил россиянам, которые сделали прививку от коронавируса «Спутником V», въезжать в страну без предоставления ПЦР-теста. Сделать это можно уже через 14 дней после введения в организм второй дозы препарата. Могут не представлять результаты ПЦР-теста и те, кто получил оба компонента вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac или однокомпонентную Johnson & Johnson.
- Тем временем с 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых от коронавируса граждан, а уже с 1 июля заселиться в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Сочи, Анапы и Геленджика туристы смогут только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. При этом власти региона заверили, что тех, кто уже проживает в гостиницах, новые требования к заселению не коснутся.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что вакцинация от коронавируса в стране остается добровольной. Тот, кому необходимо сделать прививку (например, работнику в сфере услуг), но вакцинироваться он не хочет, имеет право поменять работу.
- В Москве обязательную вакцинацию распространили и на сферу доставки товаров и продуктов питания, в том числе на курьеров. Ранее ее ввели для работающих в сферах услуг, торговли, общепита и других отраслях. Работодателям необходимо вакцинировать не менее 60% сотрудников.
- Экс-гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов, покинувший предприятие в мае после участивших случаев ЧП с участием трамваев, назначен управляющим «Таткоммунэнерго». На этом посту он сменил Марата Газизова.
- В Татарстане в лагере «Чайка» шестеро детей напились антисептика и отравились. Им уже промыли желудки, их состояние оценивается ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает. Прокуратура Пестречинского района уже начала проверку по данному факту. Обстоятельства инцидента выясняются.
- Евросоюз официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии: вводится запрет на экспорт в страну товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи, ограничивается доступ на финансовые рынки ЕС, торговля табачными изделиями и сырьем для них. Также санкции предусматривают ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.
- Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова считает, что Татарстан готов по примеру Москвы внедрить систему QR-кодов для допуска в заведения общепита, «если это хороший опыт». Прежде чем это сделать и понять, «как мы сможем это сделать у себя», необходимо посмотреть, как механизм реализуют в столице, уточнила она.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил рассмотреть возможность привлечения в строительную сферу неработающих пенсионеров, сославшись на острый недостаток трудовых ресурсов в стране. Призвал он решить и проблему с пробками на дорогах, обратив внимание на опасную тенденцию снижения пассажиропотока на общественном транспорте и увеличения количества людей с личными машинами. По словам вице-премьера, если не принять кардинальных мер, к 2030 году средняя скорость движения на дорогах в агломерациях может сократиться в 2,5 раза — до 7 км/ч.
- «Рубин» обыграл «Нижний Новгород», выступавший под руководством нового главного тренера Александра Кержакова, (2:1) в контрольном матче в ходе тренировочного сбора в Казани. Все голы были забиты во втором тайме игры, когда на поле вышли игроки ближайшего резерва. В составе «Рубина» дублем отметился Кирилл Косарев, у «Нижнего Новгорода» единственный мяч забил Артем Галаджан.
- 24 июня Госавтоинспекция Татарстана проведет рейд по выявлению транспорта, который создает сильный шум, превышающий дозволенные законодательством нормы. «Реальное время» уже писало о том, что некоторые недобросовестные мотоциклисты устанавливают на свою технику прямоточные глушители, которые вовсе не глушат двигатель. Однако такие действия нарушают минимум две статьи КоАП РФ. По утверждению экспертов, шумят не только мотоциклисты, но и автомобилисты с установленными «прямотоками».
- В Казани установили стандарт парковки электросамокатов: их размер должен составлять 3,5×1,5 метра без крепления к стойке, участок — без уклона рельефа. На каждой парковке должно быть не более 10 самокатов, но стоянки могут находиться рядом друг с другом. Свободная ширина тротуара от границ парковки не должна быть менее 2 метров, разметка обозначается прерывистым контуром.
- Шесть татарстанских вузов попали в список сотни лучших российских университетов по версии Forbes. В их числе оказались Университет Иннополис (12-е место), КФУ (22-е место), КНИТУ-КАИ (44-е место), КНИТУ-КХТИ (75-е место), Казанская консерватория им. Жиганова (91-е место) и КГМУ (92-е место).
- По поручению президента России с 1 июля ввели новые пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. На них выделяется 10 и 36 млрд рублей соответственно.
- Основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме. Как сообщил его адвокат, бизнесмен совершил самоубийство, впав в отчаяние после девяти месяцев заключения. Власти Каталонии заявили, что охранники и медработники пытались спасти Макафи.
- МИД России выразил решительный протест послу Великобритании в связи с опасным и провокационным нарушением российских границ эсминцем Defender в Черном море. В случае повторения подобных действий вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне, предупредили в ведомстве.
- В ЮАР произошла, предположительно, крупнейшая криптоафера в мире. Там вместе пропали основатели криптовалютной инвестиционной компании Africrypt и 69 тыс. биткоинов, которые оцениваются в $3,6 млрд. Как пишет The Bell, расследование дела маловероятно, так как биткоин в стране не относится к финансовым инструментам.
- По данным источников «Реального времени», возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после избиения 24-летнего журналиста Раиля Харисова чиновником. Подозреваемым является экс-руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Риназ Шарипов.
- Корпорация Microsoft представила 11-ю версию операционной системы Windows. В новой версии меню «Пуск» перенесли в центр нижнего бара, исчезли живые плитки. Панель задач получила другое оформление, размер значков приложений и настроек увеличили. Помимо этого, при использовании активного стилуса теперь происходит виброотдача, а пользователям стала доступна поддержка работы приложений из Android, которые могут запускаться напрямую. Windows 11 появится в ближайшие месяцы.
Татьяна ДеминаГалявов Асфан ГалямовичФК РУБИНАрбитражный суд Республики ТатарстанХуснуллин Марат Шакирзянович
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым