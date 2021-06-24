Евросоюз принял экономические секторальные санкции против Белоруссии

Европейский союз официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии, пишет «РИА Новости».

Евросоюз вводит запрет на экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи, ограничивает торговлю табачными изделиями и сырья для них. Стране также ограничили доступ на финансовые рынки ЕС.

Также санкции предусматривают ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.

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В понедельник, 21 июня, Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против белорусских граждан. В список добавлены 8 организаций и 78 физических лиц. Ограничения введены против автопроизводителей МАЗ, БелАЗ, ЗАО «Новая нефтяная компания», «Белаэронавигация».

На следующий день, 22 июня, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика не оставит без ответа введенные против нее Западом санкции.





Татьяна Демина