В Ассоциации рестораторов и отельеров РТ оценили возможность внедрения QR-кодов по примеру Москвы

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова считает, что Татарстан готов по примеру Москвы внедрить систему QR-кодов для допуска в заведения общепита, «если это хороший опыт».



Она обратила внимание, что пока сложно понять механизм, разработанный столичными властями. «Непонятно, как будут контролировать этот процесс надзорные органы. Здесь вопросов больше, чем ответов», — заявила Шарафутдинова РБК.



По ее словам, систему QR-кодов татарстанские рестораторы готовы ввести, лишь бы не прекращать работу полностью. Прежде чем это сделать и понять, «как мы сможем это сделать у себя», необходимо посмотреть, как механизм реализуют в Москве.

Шарафутдинова отметила, что неизвестно, готовы ли граждане показывать QR-код, так как могут они посчитать систему посягательством на их персональные данные.



Напомним, с понедельника, 28 июня, все московские предприятия общественного питания начнут работу в «бесковидном» режиме. Граждане смогут посещать кафе, рестораны и т.п., только если они прошли вакцинацию, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или же имеют отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трех дней). При себе нужно иметь специальный QR-код. Бумажные справки и сертификаты при этом не принимаются.



Татьяна Демина