Галявов Асфан Галямович
Общая информация
Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс», депутат Государственного совета РТ пятого созыва
Родился в д. Кирби Лаишевского района Республики Татарстан. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «инженер-механик».
Трудовая деятельность:
1982 — 1983 гг. — шофер в совхозе «Кирбинский».
1983 — 1989 гг. — водитель третьего класса, слесарь пятого разряда, водитель-экспедитор третьего класса, техник первой категории, старший диспетчер совхоза «Кирбинский».
1989 — 1990 гг. — мастер в ПО «Казаньстройтранс».
1990 — 1993 гг. — заместитель главного инженера в КПАТП-1.
1993 -1995 гг. — главный инженер КПАТП-2.
1995- 2001 гг. — директор КПАТП-2.
2001 — 2002 гг. — директор ККУП «Казгорэлектротранс».
2002 — 2004 гг. — генеральный директор МУП «Казгорэлектротранс».
2004 г. — генеральный директор МУП «Метроэлектротранс».
2004 -2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан 5-го созыва.
Заслуженный работник транспорта РТ. Кандидат экономических наук
Награжден медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения».
Женат, воспитывает двоих сыновей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Эсперанто, 8
- Телефон: (843) 277-08-89
- Email: info@kazanmetro.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018