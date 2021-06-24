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В детском лагере в Татарстане шесть детей отравились антисептиком

18:37, 24.06.2021
В детском лагере в Татарстане шесть детей отравились антисептиком
Фото: Прокуратура РТ

В Пестречинском районе РТ в лагере «Чайка» шесть детей в возрасте 10—13 лет выпили антисептик и отравились.

Отмечается, что дети были госпитализированы — им сделали промывание желудков. Сейчас состояние детей ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

фото: прокуратура РТ

Прокуратура Пестречинского района РТ проводит проверку по факту отравления детей. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

фото: прокуратура РТ
Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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