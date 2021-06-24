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Шесть татарстанских вузов попали в рейтинг лучших российских университетов

11:52, 24.06.2021
Шесть татарстанских вузов попали в рейтинг лучших российских университетов
Фото: realnoevremya.ru

Шесть татарстанских вузов попали в список сотни лучших российских университетов. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.

В список лучших попал Университет Иннополис (12-е место), Казанский федеральный университет (22-е место), КНИТУ-КАИ (44-е место), КНИТУ-КХТИ (75-е место), Казанская консерватория имени Жиганова (91-е место) и Казанский государственный медицинский университет (92-е место).

Возглавил рейтинг Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

В прошлом году три вуза из Казани вошли в девятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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