Шесть татарстанских вузов попали в рейтинг лучших российских университетов
Шесть татарстанских вузов попали в список сотни лучших российских университетов. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.
В список лучших попал Университет Иннополис (12-е место), Казанский федеральный университет (22-е место), КНИТУ-КАИ (44-е место), КНИТУ-КХТИ (75-е место), Казанская консерватория имени Жиганова (91-е место) и Казанский государственный медицинский университет (92-е место).
Возглавил рейтинг Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
В прошлом году три вуза из Казани вошли в девятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100.
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