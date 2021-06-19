Рев мотоциклов по ночам: можно ли найти управу на шумных байкеров?

По мнению экспертов, надо активнее подключать к работе мотобат ГИБДД и «добавить жесткача»

Фото: Ринат Назметдинов

В редакцию «Реального времени» обращаются обеспокоенные казанцы: у кого-то посреди ночи просыпаются дети, кто-то сам не может уснуть, хотя уже далеко за полночь. Причина этому — не стоящая сейчас в столице Татарстана жара, а рев мотоциклов. Особенно остро проблема стоит для жителей домов, расположенных вдоль крупных магистралей. Можно ли наконец решить вопрос, который уже многие годы обсуждают на разных уровнях вплоть до Госдумы, — в материале «Реального времени». Спойлер: большинство экспертов кивает в сторону мотобатальона ГИБДД, специально созданного для этого.

«Шум ради шума»

В Казани в самом разгаре мотосезон, и жителям домов, стоящих вдоль крупных городских магистралей, по ночам вновь стало не до сна. Гул начинает нарастать за несколько секунд, потом доходит до оглушающего треска, переходящего в рев до дрожи стекол. У многих от зашкаливающих децибелов посреди ночи просыпаются дети и, напуганные, потом еще долго не могут уснуть. Периодически в городских пабликах появляются посты, в которых большинство пользователей осуждают действия шумных байкеров. «Надоели гонять по ночной Казани мотополудурки! Сил нет уже и нервов их слышать», — вот один из них, экспрессивно отражающий чаяния мирных казанцев.

Самая частая причина такого шума — ревущий «прямоток» вместо штатной и тихой выхлопной трубы у мотоциклов. Некоторые недобросовестные мотоциклисты устанавливают на свою технику прямоточные глушители, которые вовсе не глушат двигатель. За такое «усовершенствование» можно поплатиться не только штрафом за повышенную шумность, но и за внесение изменений в конструкцию. А это может грозить прекращением регистрации. При этом установка «прямотока» на обычные, не болидные транспортные средства, — это, по сути, пускание пыли в глаза, ведь мощность двигателя от этого не меняется. Иными словами, шум ради шума, утверждают автоэксперты.

Однако такие действия нарушают минимум две статьи КоАП РФ:

ч. 1 ст. 12.5 (неисправность системы выпуска отработавших газов — эксплуатация ТС в данном случае запрещена)

и ст. 8.23 (эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума).

Наказание по этим статьям, правда, смехотворное: предупреждение или штраф в 500 рублей. Периодически законотворцы вносят предложения увеличить санкции к шумным байкерам. Так, зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов предлагал увеличить штраф с сегодняшних 500 рублей до 5 тысяч. По его мнению, нынешняя санкция, да еще с возможностью заплатить половину суммы, неэффективна. Но воз и ныне там.

«ГИБДД старается работать на предупреждение»

— Что касается шума, нам байкеры часто говорят, что громкий звук нужен для того, чтобы их приближение слышали автомобилисты, а в салоне авто часто играет музыка. Но это детский лепет: шум не должен превышать допустимые нормативы. Поэтому во время рейдов мы измеряем уровень шума и аннулируем регистрацию транспортных средств при превышении нормативов, — ранее рассказывал «Реальному времени» командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин.

По оценке и. о. начальника отделения технического надзора Управления ГИБДД МВД России по Казани, капитана полиции Павла Назарова, в столице Татарстана порядка 1,5 тысячи единиц мототранспортной техники. Как рассказал Назаров в беседе с «Реальным временем», жалобы на ночной рев мотоциклов учащаются в весенне-летний сезон.

— С наступлением сезона мы стараемся работать на предупреждение, чтобы избежать поступления таких жалоб, — утверждает он. — Ежедневно на службу заступают сотрудники на мотоциклах плюс инспекторы дорожно-патрульной службы на патрульных автомобилях. Каждый инспектор и экипаж в любом случае ориентирован на выявление и пресечение данного вида нарушений — проверку правильности эксплуатации мотоциклов, документов, замерение уровня шума. Каждый мотоцикл по возможности мы стараемся проверить.

Отвечая на вопрос, выходят ли сотрудники мотобатальона на рейды в ночное время, собеседник поясняет, что график работы у них в основном рассчитан на деятельность в дневное или вечернее время. В пятницу, по выходным и в праздничные дни смен мотобата становится не две, а три. В каждой смене, как рассказывает Назаров, на службу выходят порядка пять сотрудников мотобата. Бывают и ночные рейды, но не каждый день.

Капитан полиции рассказывает: на балансе ГИБДД по РТ есть шумомеры. Предельно допустимый уровень шума для мотоциклов — 96 децибелов.

— Если этот уровень превышен, в действиях владельца мотоцикла усматривается нарушение правил дорожного движения. В этом случае ему грозит штраф в 500 рублей. Далее административный материал отправляется на разбор. Водителя предупреждают, что он должен повторно показать мотоцикл, чтобы вновь замерить уровень шума. Если госинспекторы выявляют повторное нарушение, составляется еще один материал — об управлении мотоциклом с выявленными в ходе повторного осмотра техническими неисправностями. Там уже решается вопрос об аннулировании регистрации, и такая практика есть, — рассказывает он. — Такие случаи зафиксированы в Казани уже в текущем сезоне.

Если сотрудник ГИБДД визуально оценил, что в конструкцию мотоцикла внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией, составляется дополнительный материал, добавляет Назаров. В этом случае инициируется аннулирование регистрации. При этом, по словам нашего собеседника, проблема «прямотока» чаще встречается в сообществе автомобилистов, чем мотоциклистов.

«Ездить без глушителей по спальным районам в ночное время, — это свинство»

Казанский байкер Виктор «Доцент» Лопухов в беседе с «Реальным временем» говорит, что на всю Казань едва наберется десятка два мотоциклистов с «прямотоком», выезжающих на ночные улицы погонять и покидать понты. А для решения вопроса достаточно организовать регулярные ночные рейды силами мотобатальона ГИБДД по РТ.

— Я категорически убежден, что ездить без глушителей по спальным районам в ночное время, — это свинство. Тут вопросов нет. Я прекрасно понимаю раздражение людей, у которых в 3 часа ночи просыпается ребенок от того, что кто-то едет с громким выхлопом на мотоцикле или машине. Такими «прямотоками» водители пытаются попонтоваться. Взрослый человек на большом мотоцикле, пускай у него даже громкий выхлоп… Да вы его не услышите. Он не будет ездить по ночам туда-обратно по спальным районам. Он не хочет никого эпатировать и что-то кому-то доказать, — считает он.

По оценке Лопухова, на всю Казань едва наберется два десятка шумных байкеров, выезжающих погонять по спальным районам города посреди ночи:

— Среди моих одноклубников нет людей, которые так себя ведут. У некоторых есть громкий выхлоп для пассивной безопасности, но они не ездят по ночам. У меня один товарищ, прежде чем заводить мотоцикл, сначала откатывает его от дома, и только потом заводит и едет.

При этом собеседник признает, что шумовые эффекты байкеров для защиты от автомобилистов имеют под собой основания.

— Громкий выхлоп от мотоцикла днем, в плотном потоке — это действительно некая пассивная безопасность для мотоциклиста, чтобы его услышали. Большинство аварий и травм, получаемых мотоциклистами, связаны с тем, что автомобилисты повернули, не посмотрев в зеркала, или еще что-то. И в данном случае громкий выхлоп — вариант пассивной безопасности. Но в ночное время надо с уважением относиться к потребностям других людей, — говорит он.

Лопухов убежден, что прижимать к ногтю только мотоциклистов недостаточно — нужно комплексно подходить к вопросу, принимая во внимание и нерадивых стритрейсеров. Он говорит, в Казани мотоциклистов не очень много. А вот шум автомобилей с «прямотоками» он слышит и зимой, и летом:

— Мне кажется, что необходим комплексный подход. Если уж берутся контролировать шум в ночное время, то его необходимо контролировать на всех транспортных средствах. В последнее время контроль за этим аспектом просто пропал.

Если мотобат подключить к ночным рейдам, шумных водителей можно остановить, считает Лопухов. Фото: Олег Тихонов

По словам Лопухова, способы борьбы с шумными байкерами давно всем известны.

— Почему мотобат ГИБДД этим не занимается? Они днем устраивают рейды, а с проблемой-то не борются. Неважно, на чем ночью человек едет с громкими звуками — на мотоцикле, тракторе или автомобиле. Ну остановите вы его, у него, скорее всего, есть номера. А если он без номеров — тем более этим надо заниматься. А в действительности у нас занимаются этим вопросом другим способом. В 2016 году в Казани решили всех мотоциклистов прижать к ногтю. Но ничего хорошего из этого не получилось. С теми, с кем надо было бороться, бороться не смогли. А всем остальным устроили тяжелую жизнь. Коллективная ответственность в данном случае не работает, — рассуждает он.

Наш собеседник говорит: когда у ГИБДД есть команда «фас», то все намеченное реализуется. Так, если мотобат подключить к ночным рейдам, шумных водителей можно остановить и, скорее всего, наказать за внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Это чревато штрафстоянкой и другими неприятными последствиями.

— Мое абсолютное убеждение: проблема в том, что кто-то просто не хочет дорабатывать до конца. Почему этого не делается? Наверное, потому что этим надо заниматься. Но так же проще — огульно обвинить всех мотоциклистов. Все можно довести до логического конца, — убежден он.

«Я слышу только тот мотоцикл, который едет впереди»

Отец-основатель Школы высшего водительского мастерства, тренер по контраварийному и защитному вождению, известный в республике журналист, автоэксперт Олег Шатов опровергает версию, что мотоциклисты создают рев, чтобы их приближение услышали автомобилисты.

— Мотоциклисты наивно предполагают, что шум выхлопной трубы, направленной назад, слышат автомобилисты, которые едут впереди. Глупость полная! Я слышу только тот мотоцикл, который едет впереди, и который я и так как автомобилист вижу. А когда он едет сзади моей машины, я его не слышу, — говорит эксперт в беседе с нашим изданием. — Видимо, у мотоциклистов плохо со знаниями законов физики.

Шатов тоже кивает на мотобат, который должен бороться с шумными байкерами. Но лучшим выходом эксперт считает все же не борьбу, а переговоры:

— Лучше не только пресекать и наказывать. Нужно использовать не только метод кнута, но и метод пряника. Необходимо садиться за стол переговоров и находить взаимопонимание. Если ГИБДД пойдет в чем-то навстречу мотоциклистам, тогда можно будет от них что-то потребовать или попросить. В основной массе-то на мотоциклах ездят нормальные ребята. Нужно найти общий язык. А идет постоянная вражда. Зачем воевать друг с другом? Нужно находить общие точки взаимопонимания, а не только запрещать и наказывать. И с теми же стритрейсерами борются тем, что ловят их, запрещают. Но люди то хотят себя где-то проявить. Почему бы не создать им условия, как сделали во многих других городах? — задается он вопросом.

«Нужно ловить, ловить и ловить»

Юрист Федерации автовладельцев России (ФАР в РТ) Владлен Коппвиллем напомнил, что на территории Республики Татарстан действует Закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время». Ночным считается период времени с 22.00 часов до 6.00 часов в рабочие дни, с 22.00 часов до 9.00 часов — в выходные и нерабочие праздничные дни.

По словам собеседника «Реального времени», если поймают мотоциклиста без глушителя, его железного коня должны отправить на штрафстоянку, а владельца оштрафовать. Кроме того, байкер должен привести свой мотоцикл в состояние, соответствующее техническим требованиям.

— Но мотоциклиста надо еще поймать. Они же тоже просто так не даются, — признает он. — До техосмотра можно сделать все, как надо. Но как только они проходят техосмотр — через 5 минут снимают те же глушители и с ревом катаются.

Коппвиллем говорит, что проблема уже не первый год обсуждается, но никак не решается. С наступлением мотосезона горожане по ночам продолжают страдать от рева моторов.

— Каждый год происходит одно и то же. А реальных результатов нет. Да, по всему городу установлено много камер, но они пишут только видео, без звука. Если бы камеры писали звук и проводили замеры допустимого шума, то по номеру можно было бы присылать таким шумным владельцам штрафы, — считает он.

В свою очередь, региональный представитель ФАР по Татарстану Рамиль Хайруллин, как и многие эксперты, кивает на мотобат ГИБДД, который должен заниматься поимкой шумных байкеров.

— Нужно ловить, ловить и ловить, — убежден он. — Мотобат специально и создали, чтобы держать в тонусе байкеров. Судя по тому, что вопрос с ревом в ночное время не решается уже много лет, мотобат используется недостаточно. Этот вопрос решить можно — изо дня в день, в разгар сезона, ловить нарушителей.

По мнению Хайруллина, если будет воля, найдут управу на всех. Тем более для санкций в отношении шумных байкеров инструменты есть:

— Во времена, когда Управление ГИБДД по РТ возглавлял Рифкат Минниханов, нарушители не чувствовали себя так вольготно, — считает он. — Тогда Управление ГИБДД жестко работало, автомобилисты лишний раз боялись попасться на глаза, а сейчас полностью расслабились. Наверное, пора жесткача добавить. Сейчас страха никакого нет у водителей, ничего не боятся. Уже сколько говорим, что гаишники на дорогах отсутствуют практически напрочь, и водители это прекрасно видят. Камеры работают практически только на выявление нарушений скоростного режима, а их надо по примеру Москвы перестраивать — в столице камеры фиксируют практически все виды нарушений, даже за грузовиками следят, по какой полосе они двигаются.

Хайруллин убежден, что штрафы можно повышать до бесконечности, однако это не дает такого эффекта, как присутствие сотрудников ГИБДД на дорогах. Причем, по его мнению, необходимо, не как сейчас принято, объявлять через все СМИ о проведении какой-то спецоперации, о чем будут предупреждены все автовладельцы, а работать в ежедневном режиме «без объявления войны, с эффектом внезапности».