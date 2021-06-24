ГИБДД Татарстана проведет рейд по выявлению транспорта, создающего шум

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В четверг, 24 июня Госавтоинспекция Татарстана проведет рейд по выявлению транспорта, который создает сильный шум, превышающий дозволенные законодательством нормы, сообщили «Реальному времени» в ГИБДД по РТ.



В 16.50 на плацу УГИБДД МВД по РТ на Оренбургском тракте состоится инструктаж нарядов, после чего инспекторы направятся по местам дислокации по Казани.

на прошлой неделе «Реальное время» публиковало материал о ночном шуме с магистралей. Причиной тому — рев мотоциклов. Самая частая причина такого шума — ревущий «прямоток» вместо штатной и тихой выхлопной трубы у мотоциклов. Некоторые недобросовестные мотоциклисты устанавливают на свою технику прямоточные глушители, которые вовсе не глушат двигатель. Однако такие действия нарушают минимум две статьи КоАП РФ. По утверждению экспертов, шумят не только мотоциклисты, но и автомобилисты с установленными «прямотоками».

Если поймают мотоциклиста без глушителя, его железного коня должны отправить на штрафстоянку, а владельца оштрафовать. Кроме того, байкер должен привести свой мотоцикл в состояние, соответствующее техническим требованиям.

Напомним, на территории Татарстана действует Закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время». Ночным считается период времени с 22.00 часов до 6.00 часов в рабочие дни, с 22.00 часов до 9.00 часов — в выходные и нерабочие праздничные дни.

Маргарита Головатенко