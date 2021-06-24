Туристов, которые уже проживают в гостиницах, не коснутся новые требования к заселению в Краснодарском крае

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина сообщила, что обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации для туристов при заселении в гостиницы и санатории курортов региона с 1 июля не коснется гостей края, которые уже проживают и продолжат свой отдых после этой даты.

«Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путевкам», — цитирует ее ТАСС.

фото: Максим Платонов

С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых от коронавируса граждан. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Туристы с 1 июля смогут заселиться в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Сочи, Анапы и Геленджика только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста.

Алексей Нечаев