Хавбек «Рубина» Ломовицкий близок к переходу в «Факел»

Фото: Динар Фатыхов

«Факел» близок к подписанию полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого. Переход футболиста должен состояться в зимнее трансферное окно.

По данным источника издания «Чемпионат», Ломовицкий продолжит карьеру в «Факеле». Официальной информации от клубов пока не поступало.

«Рубин» и «Факел» сейчас проводят тренировочные сборы в турецком Белеке. Накануне в Турции были отменены контрольные матчи обеих команд из-за непогоды.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ломовицкий выступает за «Рубин» с января 2022 года, перейдя из московского «Спартака». По некоторым данным, казанский клуб покупал футболиста за 1,5 млн евро. Контракт полузащитника рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне Ломовицкий провел за «Рубин» три игры — все на Кубке России.

«Факел» занимает 14-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 14 очками. «Рубин» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата с 26 баллами.

Зульфат Шафигуллин