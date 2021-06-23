Создателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Испании

Основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Испании. Об этом сообщили СМИ.

Макафи было 75 лет. По данным изданий, он покончил с собой.

Макафи задержали в октябре прошлого года за неуплату налогов и должны были экстрадировать из Испании в США — это в среду одобрил испанский суд. По предъявленным обвинениям Макафи грозило 30 лет тюрьмы.