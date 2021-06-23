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Происшествия

Создателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Испании

23:00, 23.06.2021
Создателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Испании
Фото: ru.wikipedia.org

Основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме Испании. Об этом сообщили СМИ.

Макафи было 75 лет. По данным изданий, он покончил с собой.

Макафи задержали в октябре прошлого года за неуплату налогов и должны были экстрадировать из Испании в США — это в среду одобрил испанский суд. По предъявленным обвинениям Макафи грозило 30 лет тюрьмы.

Происшествия
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