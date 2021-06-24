Экс-гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов назначен управляющим «Таткоммунэнерго»

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Генеральным директором АО «РПО «Таткоммунэнерго» стал бывший гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

«Таткоммунэнерго» — учредитель нескольких теплоснабжающих организаций и предприятий ЖКХ в районах Татарстана. Ранее должность управляющего «Таткоммунэнерго» занимал Марат Газизов.

Асфан Галявов покинул пост руководителя МУП «Метроэлектротранс» в мае текущего года. На этой должности он находился с 2004 года.



За последние несколько лет в Казани участились ЧП с участием трамваев. Они неоднократно загорались на ходу. В процессе движения у трамваев отваливались двери, они врезались в столбы и т.д.

В феврале этого года руководитель фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов насчитал, что за последние полгода случилось 12 серьезных аварий. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом столицы Татарстана.



Одна из последних аварий с казанскими трамваями произошла утром 17 мая: при столкновении пострадали четыре человека, один из них лишился ноги. После этого Следком возбудил уголовное дело.

На фоне всех этих происшествий возникло недовольство работой руководителя «Метроэлектротранса». Некоторые выступали с требованием снять его с должности.

Маргарита Головатенко