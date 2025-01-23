Татарстанец предстанет перед судом за серию покушений на сбыт наркотиков

Фото: Ирина Плотникова

Жителя Нижнекамска будут судить за десять покушений на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По информации следствия, с декабря 2023 года по май 2024 года он действовал в составе группы, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети для совершения преступлений.

Злоумышленники пытались реализовать наркотики общей массой 12,35 грамма на территории города, однако их планы были пресечены, когда сотрудники полиции задержали их. Все наркотические средства были изъяты из оборота.

В отношении обвиняемого прокуратурой республики было утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется по части 3 статьи 30, подпунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1, а также по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина