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В Казани из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта

11:22, 24.06.2021
В Казани из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта
Фото: realnoevremya.ru

В Казани из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД.

Движение тяжеловесных транспортных средств ограничено днем при температуре свыше 32 градусов тепла. Проезд разрешен с 22.00 до 10.00.

Данные ограничения не касаются пассажирских автобусов, транспортных грузов для ликвидации ЧС, дорожно-строительную технику и применяемые при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ материалы, сообщает исполком.

В Татарстане из-за аномальной жары предложили ввести режим чрезвычайной ситуации. Окончательное решение власти примут 30 июня.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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