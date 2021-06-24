В Казани из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта
В Казани из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД.
Движение тяжеловесных транспортных средств ограничено днем при температуре свыше 32 градусов тепла. Проезд разрешен с 22.00 до 10.00.
Данные ограничения не касаются пассажирских автобусов, транспортных грузов для ликвидации ЧС, дорожно-строительную технику и применяемые при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ материалы, сообщает исполком.
В Татарстане из-за аномальной жары предложили ввести режим чрезвычайной ситуации. Окончательное решение власти примут 30 июня.
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