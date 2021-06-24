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В России с 1 июля ввели пособия для будущих мам и родителей, воспитывающих детей в одиночку

12:37, 24.06.2021 1
В России с 1 июля ввели пособия для будущих мам и родителей, воспитывающих детей в одиночку
Фото: pixabay.com

По поручению президента России с 1 июля ввели новые пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. На выплаты выделяется 10 и 36 млрд рублей соответственно.

Так, будущие мамы, находящиеся в трудной финансовой ситуации, смогут получить примерно 6 300 рублей — сумма зависит от региона проживания. Поддержку получат 400 тысяч женщин уже в этом году.

Детям 8—17 лет, растущим в неполных малообеспеченных семьях, будет выделяться около 5 500 рублей, размер пособия зависит от региона и составляет половину прожиточного минимума на ребенка в субъекте России.

На портале госуслуг появится специальная форма, там и можно оформить пособия.

Фото: pixabay.com

О возможности таких выплат этим летом сообщалось в июне.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:15
    все пойду разодиться с женой. фиктивно. что бы получать 11000 дополнительно.
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