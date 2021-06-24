В Казани установили стандарт парковки электросамокатов

Исполком Казани установил стандарт парковки электросамокатов, информация есть в сборнике документов городской мэрии.



Размер должен составлять 3,5×1,5 метра без крепления к стойке, участок — без уклона рельефа. На каждой парковке должно быть не более 10 самокатов, но стоянки могут находиться рядом друг с другом. Свободная ширина тротуара от границ парковки не должна быть менее 2 метров, разметка обозначается прерывистым контуром.

Размещать электросамокаты следует с учетом ограничений опор и оборудования электросетевого хозяйства, связи, рекламных конструкций, указателей, зеленых насаждений и ограждений.

Фото: realnoevremya.ru

О принятых новых правилах пользования электросамокатами сообщало «Реальное время».

Наше издание также выяснило, что власти Казани и сервисы аренды электросамокатов разрабатывают этические правила поведения самокатчиков на дорогах.

Маргарита Головатенко