Хуснуллин предложил привлечь в строительную отрасль неработающих пенсионеров
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил рассмотреть возможность привлечения в строительную сферу неработающих пенсионеров. Свою идею он объяснил дефицитом рабочих в этой отрасли.
«В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых», — заявил Хуснуллин.
Вице-премьер рассказал, что для решения сложных задач по проектированию метро ему приходилось собирать специалистов со всей территории бывшего Советского Cоюза, в том числе тех, кто уже вышел на пенсию.
Еще один вариант решения трудового вопроса Хуснуллин видит в разработке грамотной политики привлечения рабочих кадров, в том числе в их обучении, пишет «РИА Новости».
Напомним, в этом месяце Хуснуллин сообщил, что для работ на строительных площадках в России могут привлечь 180 тыс. заключенных. Такое уже начали практиковать в Москве и Подмосковье.
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