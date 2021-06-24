Хуснуллин предложил привлечь в строительную отрасль неработающих пенсионеров

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил рассмотреть возможность привлечения в строительную сферу неработающих пенсионеров. Свою идею он объяснил дефицитом рабочих в этой отрасли.

«В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что для решения сложных задач по проектированию метро ему приходилось собирать специалистов со всей территории бывшего Советского Cоюза, в том числе тех, кто уже вышел на пенсию.

Еще один вариант решения трудового вопроса Хуснуллин видит в разработке грамотной политики привлечения рабочих кадров, в том числе в их обучении, пишет «РИА Новости».

Напомним, в этом месяце Хуснуллин сообщил, что для работ на строительных площадках в России могут привлечь 180 тыс. заключенных. Такое уже начали практиковать в Москве и Подмосковье.



Татьяна Демина