Египет разрешил въезд россиянам, привитым «Спутником V», без ПЦР-теста

Фото: Максим Платонов (архив)

Египет разрешил въезд гражданам, которые сделали прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», без предоставления ПЦР-теста. Посетить страну можно уже через 14 дней после введения в организм второй дозы препарата.

Могут не представлять результаты ПЦР-теста и те, кто получил оба компонента вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac или однокомпонентную Johnson & Johnson, пишет «Коммерсант».

Положение касается только стран, в которых не распространяются мутировавшие штаммы COVID-19. К государствам, где зарегистрированы мутации вируса, отнесены Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и ряд других стран Латинской Америки. Те, кто приезжает в Египет из них, обязаны сделать тест на коронавирус в аэропорту независимо от вакцинации.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх, в апреле.



Татьяна Демина