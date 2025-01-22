«Нефтехимик» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Витязю»

Шестое поражение подряд команды из Нижнекамска

«Нефтехимик» проиграл в Нижнекамске «Витязю» со счетом 3:4 в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева забросила две подряд шайбы за первые две минуты игры, однако не удержала победный счет.

За «Нефтехимик» голы забивали Андрей Белозеров, Дмитрий Жукенов и Григорий Селезнев. В составе победителей шайбы забрасывали дважды Матвей Заседа, по разу Алексей Макеев и Станислав Яровой.

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд в чемпионате. В последний раз нижнекамцы побеждали 6 января «Сибирь» (2:1). При этом команда Леонтьева три игры кряду первым открывает счет, а затем проигрывает.

«Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции с 41 очками в 48 матчах. «Витязь» набрал 43-й балл в чемпионате и идет десятым в турнирной таблице Запада.



Зульфат Шафигуллин