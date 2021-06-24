МИД России выразил протест послу Британии в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт в связи с нарушением российских границ британским эсминцем Defender в Черном море.

В ведомстве обратили внимание, что действия корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ носили провокационный и опасный характер.

«Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне», — говорится в сообщении МИД РФ.

Фото: ru.wikipedia.org / Royal Navy

В среду, 23 июня, в Минобороны России сообщили о нарушении госграниц эсминцем ВМС Великобритании Defender. Российская сторона предупредила британцев о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал, из-за чего в 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль России произвел предупредительную стрельбу. В московском Кремле считают инцидент с Defender провокацией.

Татьяна Демина