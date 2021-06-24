Арбитражный суд Татарстана принял иск о признании банкротом застройщика ЖК «Поколение»

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Арбитражный суд Татарстана 22 июня принял иск о признании банкротом застройщика дома 83а на улице А. Кутуя (ЖК «Поколение) — ООО «Инвест-Строй Торг», сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.



В июле ЖК «Поколение» признают проблемным и включат в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану. Дольщики же приобретут статус «обманутых».

Введение процедуры конкурсного производства в отношении застройщика — обязательное условие для восстановления Фондом прав пострадавших граждан, подчеркнул исполнительный директор Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства Иван Новиков.

Напомним, дом должны были сдать в декабре 2020 года, но его возведение остановилось на уровне десятого этажа. Права около 100 граждан были нарушены.

Следственные органы по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего директора ООО «Инвест-Строй Торг» — его подозревают в преступлениях по статьям о злоупотреблении полномочиями и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Следствие считает, что подозреваемый вместе с другими лицами нарушил права участников долевого строительства и незаконно предоставил займы на сумму не менее 4,2 млн рублей из кассы компании как в свою пользу, так и другим лицам. В результате финансовое состояние застройщика ухудшилось, что привело к невозможности исполнения договоров.

Директором «Инвест-Строй Торга» числится Марат Саттаров — он в равной доле владеет фирмой с Олегом Куликовым, ранее владевшим ООО «РТК». «Поколение» на Аделя Кутуя — самый свежий проект «Стандартстроя». Его застройщиком является компания «Инвест-Строй Торг». Разрешение на строительство «Поколения» выдано в июне 2018 года. Самую дешевую «однушку» продавали за 2,2 млн рублей.



Маргарита Головатенко