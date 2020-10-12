Хуснуллин Марат Шакирзянович

Общая информация

Родился 9 августа 1966 году в Казани.

Образование

1990 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

2000 г. — окончил Открытый университет Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

1983-1984 гг. — лаборант обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института.

1984-1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1986-1987 гг. — лаборант ТСО Казанского финансово-экономического института.

1987-1995 гг. — главный бухгалтер, председатель кооператива «Темп».

1995-1997 гг. — генеральный директор ООО «Интерпластсервис».

1997-2000 гг. — генеральный директор ООО «Торгово-промышленная фирма «Ак Барс».

2000-2001 гг. — директор по материально-техническим ресурсам и инвестициям — заместитель генерального директора ГУП ПЭО «Татэнерго».

2001-2010 гг. — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

2010 г. — руководитель Департамента городского строительства Москвы.

2010-2020 гг. — заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

С августа 2017 г. — руководитель Совета по управлению Фонда содействия реновации.

С января 2020 г. — заместитель председателя правительства РФ.

Награды и звания



Почетный строитель России (2004 г.).

Заслуженный строитель Республики Татарстан (2005 г.).

Заслуженный строитель России (2013 г.).

Почетный строитель города Москвы (2017 г.).

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), почетной грамотой Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (2003 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «100 лет Профсоюзам России» (2005 г.), благодарственными письмами Кабинета Министров РТ (2007 г.), Президента РТ (2008 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2008 г.), орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2010 г.), медалью МЧС России «За усердие» (2016 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2016 г.), почетным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Р Федерации (2016 г.), знаками «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» 2-й степени (2016 г.), «Почетный работник охраны природы» (2016 г.), медалью Совета Безопасности Российской Федерации «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» (2017 г.), благодарностью президента РФ (2017 г.).

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