Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему автокредитования, несмотря на общее падение рынка

Объем выдачи автокредитов в России в четвертом квартале 2024 года сократился на 44,9% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 387,3 млрд рублей. Это самый низкий квартальный показатель за год, сообщили ТАСС в пресс-службе НБКИ со ссылкой на данные кредиторов.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года падение составило 16,1%. Количество выданных автокредитов также значительно снизилось — на 38,8%, до 295,4 тыс.

Несмотря на общую негативную динамику, Татарстан вошел в пятерку лидеров среди регионов по объему выданных автокредитов в четвертом квартале 2024 года, показав результат в 18,2 млрд рублей. Наряду с республикой, наибольшие объемы продемонстрировали Москва (28,2 млрд), Московская область (23,3 млрд), Краснодарский край (18,7 млрд) и Санкт-Петербург (18,2 млрд рублей).

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако, стоит отметить, что общее падение рынка автокредитования затронуло и Татарстан. Как и в других регионах, здесь также наблюдается снижение объемов, хотя и не столь резкое, как в Красноярском крае (минус 51,4%), Ростовской (минус 50,6%) и Новосибирской (минус 49%) областях, а также в ряде других субъектов РФ.

Ранее Татарстан занял третье место среди регионов России по количеству выданных автокредитов за период с января по ноябрь 2024 года



Рената Валеева