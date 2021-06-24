«Где проходит потрава — там есть «местные олигархи»: в Татарстане вновь начался массовый мор пчел

Подробности из Арска

Жара в Татарстане плохо сказывается и на отрасли пчеловодства, причем по двум фронтам. Напрямую — как рассказали сегодня татарстанские пчеловоды, из-за жаркой погоды меда в ульях на сегодня до сих пор почти нет, хотя год назад его уже активно качали. И косвенно — как говорит генеральный директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» Марат Миннебаев, приходится обрабатывать «определенные культуры определенными химикатами», которые подчас приводят к массовому вымиранию пчелиных семей на пасеках по соседству. Такой массовый мор производится в Татарстане уже третий год подряд.

В 2019 году, только по официальным данным, погибло свыше 3 тысяч пчелосемей (сами пчеловоды сегодня оценили потери того года в 20 тысяч пчелосемей). Основная версия — гибель от химикатов, которыми фермеры обрабатывают рапсовые поля от вредителей. В 2020 году были случаи отравлений пчел в Заинском районе. В этом году уже известно о случаях отравлений пчел в Арске, но, как оказалось, случай не единственный.

Основная версия — гибель от химикатов, которыми фермеры обрабатывают рапсовые поля от вредителей

В Арске пчелы погибли сразу у нескольких сельских хозяйств. По заявлениям фермеров, насекомые отравились пестицидами с соседних предприятий — совхоза «Северный» и ООО «Ташкичу». Представители этих предприятий заявляли, что вели работы по правилам, в ночное время и предупредив пчеловодов через вотсап-группу. Такие группы создали в 2020 году в каждом районе как раз для взаимодействия пчеловодов и аграриев. Есть вотсапп-группа, где состоят пчеловоды и лично глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, рассказали сегодня представители отрасли. Пострадавшие фермеры в Арске подтвердили: их предупреждали, но в жару «спрятать» пчел невозможно — они просто сварятся в ульях.

Как обращали внимание СМИ, СХП «Северный» принадлежит Минтимеру Мингазову. Он сын бывшего гендиректора «Вамина» Вагиза Мингазова, ныне — замруководителя филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Татарстану.

— Печально то, что случилось в Арске, это район с высокой культурой земледелия, у нас очень хорошие контакты с руководителями района, никаких проблемы не было. Удивительно, вникать стали, и во всех районах так… Кому принадлежит предприятие, бывший глава района, уважаемый товарищ Мингазов. И характерная черта — во всех районах, где проходит потрава, это или бывший глава, или бывший руководитель, «местные олигархи», — комментировал сегодня руководитель РОО «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин.

Ситуация осложнилась еще вот чем: по сообщениям Mash Iptash, приехавшая собирать пробы комиссия якобы принуждала удалить видео о гибели пчел из интернета. Комментируя этот инцидент, Миннибаев заявил, что тот пчеловод после гибели насекомых не обращался в комиссию, а просто выложил видео в Сети. Прибывшая только после этого комиссия выяснила, что у пчеловода нет обязательного паспорта пасеки, а фактическое число ульев (их 35) не совпадает с тем, что указано в данных у сельсовета (по бумагам — 10). Комментировать действия комиссии он не стал, но добавил — комиссия пасеку обследовала.

Однако без паспорта и верных документов взыскать компенсацию за ущерб крайне проблематично, добавляет Шавкат Хайруллин. Но даже с документами суды пчеловоды еще и не всегда выигрывают — например, комиссии не всегда правильно отбирают пробы. Зимой члены комиссий будут проходить обучение, рассказал Хайруллин.

Общее количество уже погибших в этом году пчелосемей Хайруллин назвать затруднился. Фото: realnoevremya.ru

«Красные зоны» для пчеловодства

Сегодня Хайруллин назвал те населенные пункты в Татарстане, где, по его информации, уже были проблемы с отравлением пчел.

Помимо Арска, случаи отравления фиксировали в Муслюмово — там, по словам Хайруллина, были проблемы с хозяйством агрофирмы «Август» и «Туган Як». Первая входит в подмосковное АО «Август» (что несколько не сходится с тезисом про «местных олигархов»), второе — «дочка» АО «Челны-Хлеб». Сегодня днем «Реальному времени» не удалось оперативно связаться с руководством этих компаний по их номерам.

Также отравления были в Тетюшах и Мамадыше — при этом в 2019 году в Тетюшах были «самые масштабные потравы».

Пестрецы — там потрава произошла позавчера, погибло 90 пчелосемей.

Буинск — сообщение получили вчера. При этом система оповещения через вотсап-чат в Буинске не сработала, так как отравляющее вещество пришло из соседних Тетюш.

Общее количество уже погибших в этом году пчелосемей Хайруллин назвать затруднился.

В федеральном законе «О пчеловодстве» так и не появился запрет на применение наиболее опасных пестицидов 1 и 2 класса. Фото: agro.tatarstan.ru

Он же жаловался, что из-за пестицидов гибнут не только пчелы, но и другие представители животного мира — птицы и ежи. Система оповещения не всегда работает корректно — по его словам, аграрии не всегда скидывают полную информацию о времени или месте.

Есть и другие проблемы: например, в Татарстане (да и в других регионах) нет аккредитованных лабораторий, которые могли бы проводить анализ погибших пчел, и эти результаты могли бы служить убедительным доказательством в суде. В федеральном законе «О пчеловодстве» так и не появился запрет на применение наиболее опасных пестицидов 1 и 2 класса (Хайруллин винит в этом «лобби аграриев» — изначально такой запрет был прописан в законопроекте), хотя фактически в Татарстане таких пестицидов все равно не применяют. Впрочем, пчелы травятся и от менее опасных пестицидов 3 и 4 класса — как говорит Хайруллин, из-за неумелого применения.

Башкирский или татарский

Еще с прошлого года в Татарстане ведут разговоры о регистрации собственного бренда для татарского меда — в соседней Башкирии такой бренд уже давно есть. Член совета РОО «Пчеловоды Татарстана» Дмитрий Крюков заявил, что татарстанский мед ничем не отличается от башкирского, но бренд «Башкирский мед» больше известен.

— У всех у нас на слуху башкирский мед, его все хвалят в России. Я считаю, что татарстанский мед не хуже, потому что в Татарстане и в Башкирии медоносная база одинаковая. Что там липа цветет, что у нас липа цветет. Единственное, в чем надо отдать должное пчеловодам и руководству Башкирии, они смогли создать бренд «Башкирский мед», — говорил сегодня Крюков.

— В Башкирии молодцы, но наш мед не хуже, оптовики из Башкирии тоже к нам приезжают, покупают наш мед и потом здесь же продают под названием «башкирский», но он ничем не отличается, — раскрывал в ответ подноготную медовых «трейдеров» Хайруллин.

Директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» Марат Миннебаев рассказал, что такой бренд уже на регистрации, и к августу ожидается официальное появление бренда — он будет называться «Татарстан балы» (в переводе — «Мед Татарстана»).

При этом пчеловоды добавили, что в Татарстане нет аккредитованных лабораторий для определения качества меда — его приходится возить в Башкирию. В Минсельхозпроде Татарстана работают над созданием такой лаборатории, рассказали пчеловоды.

Александр Артемьев