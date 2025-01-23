Чемпион Европы Алиев исключен из основы сборной России по фигурному катанию

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев исключен из основного состава сборной России. Соответствующая информация опубликована в документах на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Алиев переведен в резервный состав сборной. Также лишились места в основе танцевальные дуэты Софья Леонтьева/Даниил Горелкин и Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

Вместо них в основной состав сборной России включены Глеб Лутфуллин, а также пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Изменения в составе сборной России произошли по результатам прошедшего в декабре чемпионата страны в Омске. Дмитрий Алиев, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин и Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов не попали в шестерку лучших в своих категориях. В сборную проходят те, кто занял место от первого до шестого на чемпионате России.

В декабре российские фигуристы были допущены до квалификационных соревнований к Олимпиаде-2026. Отборочные турниры состоятся с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.

Зульфат Шафигуллин