Новости происшествий

20:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Источник: в Следкоме возбуждено уголовное дело после избиения журналиста чиновником

18:50, 24.06.2021

По данным источников «Реального времени», в Следкоме возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после избиения 24-летнего журналиста Раиля Харисова чиновником.

Подозреваемым является экс-руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Риназ Шарипов.

Об обстоятельствах инцидента «Реальному времени» сегодня рассказала мать молодого человека Лейла Харисова, которая стала свидетелем.

Фото: предоставлено Лейлой Харисовой
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также