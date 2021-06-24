Источник: в Следкоме возбуждено уголовное дело после избиения журналиста чиновником
По данным источников «Реального времени», в Следкоме возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после избиения 24-летнего журналиста Раиля Харисова чиновником.
Подозреваемым является экс-руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Риназ Шарипов.
Об обстоятельствах инцидента «Реальному времени» сегодня рассказала мать молодого человека Лейла Харисова, которая стала свидетелем.
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