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В России выявили более 16 тыс. мутаций коронавируса

16:45, 24.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили более 16 тыс. мутаций коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В России выявили более 16 тыс. мутаций коронавируса. Об этом сообщил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, пишет ТАСС.

В мае Максютов сообщал, что в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов COVID-19. Такие данные показывают результаты исследований образцов вируса, полученных из всех регионов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России и в Москве есть оригинальные варианты мутаций коронавируса.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаПроисшествия
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