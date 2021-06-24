В России выявили более 16 тыс. мутаций коронавируса
В России выявили более 16 тыс. мутаций коронавируса. Об этом сообщил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, пишет ТАСС.
В мае Максютов сообщал, что в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов COVID-19. Такие данные показывают результаты исследований образцов вируса, полученных из всех регионов.
В июне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России и в Москве есть оригинальные варианты мутаций коронавируса.
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