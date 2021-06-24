Песков: не желающие вакцинироваться от коронавируса должны поменять работу

В России вакцинация от коронавируса остается добровольной. Тот, кому необходимо сделать прививку, но вакцинироваться он не хочет, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать — он просто должен перестать работать в сфере услуг», — сказал Песков.

В этом случае, по его словам, работу следует найти в области, где прививка не обязательна.

Фото: realnoevremya.ru

Москва и ряд других регионов ввели обязательную вакцинацию для людей тех профессий, которые предполагают взаимодействие с клиентами. «Реальное время» разбиралось, законно ли это.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заверял, что россиян не могут уволить с работы за отказ вакцинироваться от COVID-19.



«Реальное время» проводило опрос среди татарстанских предпринимателей, будут ли они призывать сотрудников к вакцинации.

Маргарита Головатенко