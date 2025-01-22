Ярослав Нилов: страховые пенсии будут доиндексированы с 1 февраля

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Правительство России имеет возможность провести доиндексацию страховых пенсий, и выплаты будут увеличены с 1 февраля, включая доплату за январь. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

— Что касается страховых пенсий, то такое право у правительства есть. Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию, — заявил Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил провести индексацию страховых и военных пенсий, а также социальных выплат на уровне фактической инфляции, которая составила 9,5%. Президент подчеркнул, что перерасчет выплат будет произведен с 1 января, и уже в феврале пенсионеры получат доплату.

Рената Валеева