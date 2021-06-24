Хуснуллин призвал регионы пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин из-за угрозы пробок призвал глав российских регионов пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта, пишет «РИА Новости».
Хуснуллин обратил внимание, что в России все больше граждан покупают автомобили — за последние десять лет пассажиропоток в общественном транспорте упал на 19%. Это опасная тенденция, предупредил он.
По словам вице-премьера, если не принять кардинальных мер, к 2030 году средняя скорость движения на дорогах в агломерациях может сократиться в 2,5 раза — до 7 км/ч.
Напомним, Казань является лидером по количеству автобусных полос на общую протяженность дорог. Они установлены на 43 улицах, а их общая длина составляет почти 200 км.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым