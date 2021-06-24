Хуснуллин призвал регионы пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин из-за угрозы пробок призвал глав российских регионов пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта, пишет «РИА Новости».

Хуснуллин обратил внимание, что в России все больше граждан покупают автомобили — за последние десять лет пассажиропоток в общественном транспорте упал на 19%. Это опасная тенденция, предупредил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам вице-премьера, если не принять кардинальных мер, к 2030 году средняя скорость движения на дорогах в агломерациях может сократиться в 2,5 раза — до 7 км/ч.



Напомним, Казань является лидером по количеству автобусных полос на общую протяженность дорог. Они установлены на 43 улицах, а их общая длина составляет почти 200 км.



Татьяна Демина