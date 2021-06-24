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Сочи, Анапу и Геленджик закроют для непривитых от коронавируса

13:42, 24.06.2021
Сочи, Анапу и Геленджик закроют для непривитых от коронавируса
Фото: pixabay.com

С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых от коронавируса граждан. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Туристы с 1 июля смогут заселиться в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Сочи, Анапы и Геленджика только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста.

— С 1 августа ужесточить эту меру — принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, — сообщил Кондратьев.

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