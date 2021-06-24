В Татарстане в выходные сохранится аномальная жара — ожидается до +36 градусов

Фото: Анна Сейтумерова

Гидрометцентр РТ представил обзор погоды в Татарстане на ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, в выходные и в начале следующей недели в республике сохранится аномальная жара.

В пятницу, 25 июня, а также в субботу и воскресенье, 26—27 июня, ночные температуры составят +17..+23 градуса. Днем синоптики прогнозируют от +30 до +36 градусов.

В предстоящие дни в республике местами пройдут грозовые дожди. Ожидаются кратковременные усиления ветра при грозах до 15—20 м/с, локально возможны шквалы до 23 м/с и град.

Фото: Анна Сейтумерова

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в Татарстане сохранится жаркая неустойчивая погода.

В республике установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами, близкими к рекордным значениям. Среднесуточный показатель на 9 и более градусов выше климатической нормы. В связи с этим 22 июня Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение.



Из-за близости атмосферных фронтов в Татарстане наблюдается неустойчивая погода, местами с грозовыми дождями, локально с градом и сильным ветром.

Татьяна Демина