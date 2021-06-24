На казанского застройщика возбудили уголовное дело за неисполнение обязательств перед дольщиками

Следственные органы по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего директора ООО «Инвест-Строй Торг» — его подозревают в преступлениях по статьям о злоупотреблении полномочиями и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



«Инвест-Строй Торг» в 2018—2020 годы заключил договоры с физическими и юридическими лицами на участие в долевом строительстве казанского ЖК «Поколение». Сдача комплекса должна была состояться еще в 2020-м, но ее перенесли на 30 июня 2021 года.

Следствие считает, что подозреваемый вместе с другими лицами нарушил права участников долевого строительства и незаконно предоставил займы на сумму не менее 4,2 млн рублей из кассы компании как в свою пользу, так и другим лицам. В результате финансовое состояние застройщика ухудшилось, что привело к невозможности исполнения договоров.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Директором «Инвест-строй Торга» числится Марат Саттаров — он в равной доле владеет фирмой с Олегом Куликовым, ранее владевшим ООО «РТК». «Поколение» на Аделя Кутуя — самый свежий проект «Стандартстроя». Его застройщиком является компания «Инвест-строй торг». Разрешение на строительство «Поколения» выдано в июне 2018 года. Самую дешевую «однушку» продавали за 2,2 млн рублей.

Маргарита Головатенко