Итоги дня: Путин привьется от коронавируса 23 марта, проверки в Казанском цирке, арест Белозерцева
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 22 марта:
- Президент России Владимир Путин сообщил о намерении привиться от коронавируса 23 марта. Президент сказал об этом во время телемоста с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент сделает прививку одной из трех российских вакцин. По его словам, вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.
- Также Путин сообщил, что третья отечественная вакцина от коронавируса, «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, в скором времени будет введена в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены, добавил Путин.
- В рамках проверки Казанского цирка прокуратурой после инцидента с дракой слонов зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин заявил, что на данный момент закрывать цирк не планируется. Он добавил, что меры будут приняты после проверки, если нарушения будут выявлены. Напомним, прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия на арене цирка. Следственный комитет Татарстана также начал доследственную проверку по факту «выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии». Инцидент случился 21 марта на арене цирка в непосредственной близости от зрительских мест: слон напал на своего «напарника» прямо во время выступления: сначала повалил на пол, а потом попытался продолжить драку. О том, что нашли ведомства в Казанском цирке во время проверки, — в материале «Реального времени».
- Сегодня в Кировском райсуде Казани стартовали прения по делу экс-начальника подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Ильнара Залялова и его брата-ресторатора Динара. Для подполковника в отставке гособвинитель Рустем Гатауллин запросил 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей (30-кратный размер взятки), для его брата — 8,5 года колонии общего режима. Адвокат экс-начальника отдела БОП Марат Заляев заявил о порочности доказательств по делу, полагая, что на их основе судом не может быть вынесен приговор. По его мнению, нарушения допущены на стадии оперативных мероприятий ФСБ и регистрации их результатов, на стадии предварительного расследования и даже прокурорского надзора. Братьев обвиняют в мошенничестве на 25 млн рублей под видом взятки за освобождение одного из лидеров ОПС «Тукаевские», а старшего из них еще и во взятке 500 тысяч рублей деньгами и стройматериалами. Вину оба не признают.
- В Казани по адресу: улица Подлужная, дом 49 начнутся противоаварийные работы на объекте культурного наследия «Усадьба городская: флигель первой половины XIX века». Подрядной организацией стало ООО «Проектно-реставрационные мастерские». Они отремонтируют кровлю, устройство монолитного обвязочного пояса, установят подпорки на аварийных участках перекрытия первого этажа, сделают ремонт заделки оконных и дверных проемов. Все работы запланированы до 30 июня текущего года. В прошлом году были остановлены незаконные работы по демонтажу кровли и стропил.
- Президент РФ Владимир Путин поговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем по телефону. В разговоре затронули вопросы, которые касаются перспектив диалога между Москвой и Брюсселем и нынешнего положения дел. Путин оценил состояние связей России и ЕС как неудовлетворительное. По его словам, такие отношения сложились из-за «конфронтационной линии партнеров». Переговоры состоялись перед обсуждением на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС 25—26 марта. В разговоре также были затронуты темы борьбы с пандемией и возможности использования российской вакцины «Спутник V», а еще политическое урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуация в Белоруссии.
- За 4 дня россияне потратили более 1 млрд рублей на туры с кешбэком. Спрос превышает прошлогодние показатели в 2,5—3 раза. Самыми популярными направлениями стали: Крым, Краснодарский край и Московская область. Также людям интересны Татарстан, Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская и Тюменская области.
- Татарстан занял 43-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов», опустившись на пять позиций по сравнению с рейтингом по итогам осени 2020 года. Сводный экологический индекс Татарстана по-прежнему 60/40.
- Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали до 20 мая по делу о взятке, которая превышает 31 млн рублей. «Единая Россия» приостановила членство Белозерцева в партии в связи с возбуждением уголовного дела. Решение было принято президиумом политсовета на заседании 22 марта.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности отключения России от SWIFT. Он добавил, что такие действия носят «необоснованный и непредсказуемый характер» и поэтому нужно «быть начеку».
- 175 тысяч индюков и 85 тонн мяса птицы было уничтожено из-за вспышки птичьего гриппа в агрофирме «Залесный» в Зеленодольском районе РТ. Экономический ущерб составил порядка 200 млн рублей. Потери понесли также личные подсобные хозяйства в Муслюмовском, Буинском и Дрожжановском районах — все вместе они потеряли порядка 5 млн рублей из-за заражения птицы вирусом гриппа. Все поголовье пришлось уничтожить.
- В исполкоме Набережных Челнов предрекли подтопления. Сегодня уровень воды на верхнем бьефе Нижнекамского водохранилища составил 63 метра, на нижнем — 50 метров. Ожидается, что на нижнем бьефе уровень воды поднимется до 60 метров, то есть на 10 метров. Мэр города Наиль Магдеев призвал вывозить как можно больше снега из мест его скопления. Необходимо минимизировать последствия паводка.
- Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов.
- Гидрометцентр Татарстана выпустил очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ночью и утром 23 марта местами на территории Татарстана и в Казани ожидаются метель с ухудшением видимости до 1—2 км, гололед. Также на дорогах возможна сильная гололедица.
- На сегодняшний день в России зарегистрировано более 50 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. Также выявлено три случая «южноафриканского» штамма и более 20 уникальных вариантов вируса.
- Новым руководителем аппарата исполкома Казани официально стал замглавы администрации Советского района Булат Алеев. Он сменил на посту Евгения Варакина, который в начале марта стал префектом Старо-Татарской слободы. Он занимал должность руководителя аппарата исполкома с 2016 года.
- Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter. «Проверка скорости «Твиттера». У меня ковид. Конец связи», — написал артист. Позже он добавил, что находится дома на самоизоляции и чувствует себя нормально. Первый канал подтвердил, что у Урганта диагностировали коронавирус. Как сообщает телеканал, в эфир он будет выходить удаленно.
- В мэрии Казани подвели итоги эксперимента по родительскому контролю за школьным питанием, в котором приняли участие почти 7 тыс. мам, пап, бабушек и дедушек учеников казанских школ. За три месяца количество жалоб на невкусную или остывшую еду сократилось более чем на треть. Управление образования получило 80% от ожидаемого количества онлайн-отзывов родителей. Нехватку оставшихся 20% признали организационными недочетами. Эксперимент, по словам чиновника, будет продолжен и задача — довести заполняемость электронных чек-листов до 100%.
- Стало известно о смерти дочери основателя казанского хосписа и благотворительного фонда Владимира Вавилова. Она работала помощником своего отца, председателя фонда Владимира Вавилова, и помогала команде фонда в организации волонтерских акций, сделала многое для первого «Дома без боли», помогала в строительстве второго. Причины смерти женщины не сообщаются.
- В поселке Васильево Зеленодольского района РТ местные жители заметили собаку, которая несколько дней ходила со стрелой в голове. По словам местных жителей, в животное из арбалета выстрелил неизвестный мужчина. Сегодня волонтерам удалось поймать собаку и извлечь стрелу. Собаку символично назвали Стрелкой. У нее были задеты только мышечные ткани. После лечения собака будет находиться в приюте «Кот и пес» в селе Айша Зеленодольского района.
- В Вашингтоне не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с американским коллегой Джо Байденом в формате видеоконференции для обсуждения двусторонних проблем. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России. Там подчеркнули, что ответственность за это целиком лежит на США.
- С 12 часов сегодняшнего дня в Елабужском районе Татарстане на реке Каме по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ закрылась переправа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Причиной стало потепление и образование колеи. Завтра проверят техническое состояние еще трех ледовых переправ в Татарстане.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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