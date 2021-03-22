Песков не исключил отключения России от SWIFT

В Кремле не исключили возможности отключения России от SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей», — приводит слова Пескова RT.

Также он добавил, что такие действия носят «необоснованный и непредсказуемый характер» и поэтому нужно «быть начеку».

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В феврале об этом упоминал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев: «Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться».

Ранее «Реальное время» публиковало материал, в котором рассматривало вопрос о реальности угрозы отключения от SWIFT.



Маргарита Головатенко