США не поддержали предложение Путина провести разговор с Байденом

В Вашингтоне не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с американским коллегой Джо Байденом в формате видеоконференции для обсуждения двусторонних проблем. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях», — заявили в российском ведомстве.

Там подчеркнули, что ответственность за это целиком лежит на США.

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Предложение о срочных переговорах с Байденом Путин озвучил в пятницу, 18 марта. Российский лидер предложил провести их 19 или 22 марта и поручил МИД проработку деталей переговоров. Это произошло после интервью Байдена телеканалу ABC, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей». Российский президент отреагировал на эти высказывания: «Знаете, я вспоминаю, когда мы в детстве во дворе спорили, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется».



В Белом доме уже ранее заявляли, что разговор не состоится по причине занятости президента США.

Татьяна Леухина