Иван Ургант заразился коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.

Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи. — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

«Проверка скорости «Твиттера». У меня ковид. Конец связи», — написал артист. Позже он добавил, что находится дома на самоизоляции и чувствует себя нормально.

Первый канал подтвердил, что у Урганта диагностировали коронавирус. Как сообщает телеканал, в эфир он будет выходить удаленно.

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