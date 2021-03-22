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Иван Ургант заразился коронавирусом

13:20, 22.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Иван Ургант заразился коронавирусом
Фото: 1tv.ru

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.

«Проверка скорости «Твиттера». У меня ковид. Конец связи», — написал артист. Позже он добавил, что находится дома на самоизоляции и чувствует себя нормально.

Первый канал подтвердил, что у Урганта диагностировали коронавирус. Как сообщает телеканал, в эфир он будет выходить удаленно.

Напоминаем, что актуальные новости о пандемии COVID-19 в Татарстане, России и мире можно прочитать в материале «Реального времени».

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