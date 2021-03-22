В Казани отремонтируют усадьбу XIX века

В Казани по адресу: улица Подлужная, дом 49 начнутся противоаварийные работы на объекте культурного наследия «Усадьба городская: флигель первой половины XIX века». Об этом сообщили в Комитете по охране объектов культурного наследия РТ.

Подрядной организацией стало ООО «Проектно-реставрационные мастерские». Они отремонтируют кровлю, устройство монолитного обвязочного пояса, установят подпорки на аварийных участках перекрытия первого этажа, сделают ремонт заделки оконных и дверных проемов. Все работы запланированы до 30 июня текущего года.

В прошлом году были остановлены незаконные работы по демонтажу кровли и стропил.

Ранее в Казани завершилась консервация 180-летнего здания — дома «Мазута» на улице Меховщиков, 2. Его окончательно закрыли, теперь посторонние не смогут проникнуть внутрь объекта.