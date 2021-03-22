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В Татарстане вновь ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км

12:22, 22.03.2021
В Татарстане вновь ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км
Фото: realnoevremya.ru

Гидрометцентр Татарстана выпустил очередное предупреждение об ухудшении погодных условий.

По данным синоптиков, ночью и утром 23 марта местами на территории Татарстана и в Казани ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км, гололед. Также на дорогах возможна сильная гололедица.

Вчера Гидрометцентр Татарстана сообщал, что 22 марта в республике местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км. Также синоптики прогнозируют на территории республики сильный ветер порывами до 15 м/с.

Общество Татарстан
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