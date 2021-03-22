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Переправа Покровское — Красный Ключ в Елабужском районе закрылась

12:26, 22.03.2021
Переправа Покровское — Красный Ключ в Елабужском районе закрылась
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

С 12 часов сегодняшнего дня в Елабужском районе Татарстане на реке Каме по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ закрылась переправа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Причиной стало потепление и образование колеи. Завтра проверят техническое состояние еще трех ледовых переправ в Татарстане.

В последний раз переправу временно закрывали в феврале из-за потепления.

Общество Татарстан
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