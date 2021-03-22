Переправа Покровское — Красный Ключ в Елабужском районе закрылась
С 12 часов сегодняшнего дня в Елабужском районе Татарстане на реке Каме по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ закрылась переправа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Причиной стало потепление и образование колеи. Завтра проверят техническое состояние еще трех ледовых переправ в Татарстане.
В последний раз переправу временно закрывали в феврале из-за потепления.
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