Экономический ущерб от птичьего гриппа в Татарстане превысил 200 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

175 тысяч индюков и 85 тонн мяса птицы было уничтожено из-за вспышки птичьего гриппа в агрофирме «Залесный» в Зеленодольском районе РТ. Экономический ущерб составил порядка 200 млн руб. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника Главного управления ветеринарии республиканского Кабмина Габдулхак Мотыгуллин.

Потери понесли также личные подсобные хозяйства в Муслюмовском, Буинском и Дрожжановском районах — все вместе они потеряли порядка 5 млн рублей из-за заражения птицы вирусом гриппа. Все поголовье пришлось уничтожить.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в Зеленодольском районе в связи с ликвидацией вспышки заболевания. Он был введен в начале ноября 2020 года, после чего власти Татарстана приняли решение изъять птицу и продукцию птицефабрики.



Фото: pxhere.com

Подробнее о распространении птичьего гриппа в Татарстане — в материале «Реального времени».