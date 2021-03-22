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Происшествия

Прокуратура: Казанский цирк после драки слонов закрывать не планируется

15:53, 22.03.2021 3
Прокуратура: Казанский цирк после драки слонов закрывать не планируется
Фото: Дарья Пинегина

В рамках проверки Казанского цирка прокуратурой после инцидента с дракой слонов зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин заявил, что на данный момент закрывать цирк не планируется.

Меры будут приняты после проверки, если нарушения будут выявлены, добавил он.

Фото: Дарья Пинегина

Напомним, прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия на арене цирка. Следственный комитет Татарстана также начал доследственную проверку по факту «выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии».

Инцидент случился 21 марта на арене цирка в непосредственной близости к зрительским местам: слон напал на своего «напарника» прямо во время выступления: сначала повалил на пол, а потом попытался продолжить драку. В результате никто не пострадал, зрители успели убежать со своих мест. Подробнее — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    Закрывать приостанавливать деятельность - это полномочия Суда, прокуратура должна направить в Суд заявление
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  • Анонимно 22 мар
    Гонорар не поделили слоны. Киркоров и Басков
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  • Анонимно 22 мар
    надеюсь хулигана арестовали?
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