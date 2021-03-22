Прокуратура: Казанский цирк после драки слонов закрывать не планируется
В рамках проверки Казанского цирка прокуратурой после инцидента с дракой слонов зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин заявил, что на данный момент закрывать цирк не планируется.
Меры будут приняты после проверки, если нарушения будут выявлены, добавил он.
Напомним, прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия на арене цирка. Следственный комитет Татарстана также начал доследственную проверку по факту «выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии».
Инцидент случился 21 марта на арене цирка в непосредственной близости к зрительским местам: слон напал на своего «напарника» прямо во время выступления: сначала повалил на пол, а потом попытался продолжить драку. В результате никто не пострадал, зрители успели убежать со своих мест. Подробнее — в материале «Реального времени».
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