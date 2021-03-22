Прокуратура: Казанский цирк после драки слонов закрывать не планируется

Фото: Дарья Пинегина

В рамках проверки Казанского цирка прокуратурой после инцидента с дракой слонов зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин заявил, что на данный момент закрывать цирк не планируется.

Меры будут приняты после проверки, если нарушения будут выявлены, добавил он.



Фото: Дарья Пинегина

Напомним, прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия на арене цирка. Следственный комитет Татарстана также начал доследственную проверку по факту «выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии».



Инцидент случился 21 марта на арене цирка в непосредственной близости к зрительским местам: слон напал на своего «напарника» прямо во время выступления: сначала повалил на пол, а потом попытался продолжить драку. В результате никто не пострадал, зрители успели убежать со своих мест. Подробнее — в материале «Реального времени».

