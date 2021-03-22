В Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета — животное несколько дней ходит со стрелой в теле

Фото: соцсети

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ местные жители заметили собаку, которая уже несколько дней ходит со стрелой в голове. По словам местных жителей, в животное из арбалета выстрелил неизвестный мужчина.

«Второй день на улице Космонавтов ходит собака со стрелой в голове! То сядет, то ляжет. К себе не подпускает», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети.

Источник: соцсети

Местные жители просят помочь поймать раненую собаку, чтобы отвезти ее к ветеринару.

В 2019 году в Казани мировой суд приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ за убийство соседской собаки. Животное было застрелено из ружья за то, что гадило возле его дома.

Татьяна Демина